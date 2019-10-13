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13 октября 201921:01 Валентин Богданов

Байден и Трамп взялись за колеблющиеся штаты

Байден и Трамп взялись за колеблющиеся штаты

Уровень ненависти в американской политической элите сейчас такой, что даже трудно себе представить, с чем страна подойдет к президентским выборам, до которых осталось чуть больше года. Такое впечатление, что все уже сейчас поглощены не созиданием, а лишь грызней.

Личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани теперь тоже под колпаком. Бывшего мэра Нью-Йорка затянуло в воронку "Украинагейта" — так в США называют нынешний скандал.

По злой иронии, расследует дело прокуратура Южного округа Нью-Йорка, где когда-то сам Джулиани вытянул свой звездный билет. Будучи прокурором Манхэттена, Рудольф Джулиани совершил, казалось бы, невозможное.

Вооружившись популярной в криминалистике "теорией разбитых окон" (она призывает правоохранителей не закрывать глаза даже на мелкие нарушения), Джулиани искоренил нью-йоркскую преступность. Она казалась непобедимой, как плесень. В 80-х в Большом яблоке запросто могли пристрелить на улице или в метро. Трамп — коренной житель Нью-Йорка — об этом не может не помнить.

Из "героя-мэра" Америки, как Джулиани назовут за самоотверженное поведение во время терактов 11 сентября, усилиями либеральной американской прессы за считаные недели он превратится в плутоватого прощелыгу.

2000-й год. Трамп и Джулиани собираются на благотворительный ужин. Именно такими и Трампа, и Джулиани считает бывшая посол в Киеве Мэри Йованович. Фигурантом дела о лоббизме в пользу иностранцев адвокат Трампа и стал вечером того для, когда Йованович сходила на закрытые слушания в Конгресс. За закрытыми дверями с общались 9 часов.

Йованович намекает, что лоббировал адвокат Трампа интересы бывшего украинского прокурора Луценко, которому она со своими расследованиями против коррупция была как кость в горле. И в этом интересы украинских проходимцев (по словам все той же бывшей главы дипмиссии США в Киеве) совпали с интересами воротил американских. У Трампа искали компромат на сына Байдена, а посол, то есть Йованович, требовала из Белого дома официальный запрос.

"Что касается моей службы на Украине, я хочу категорически заявить, что я никогда не просила власти или чиновников на Украине отказаться от расследования или преследования за коррупцию. С лета 2018 года против меня велась скоординированная кампания, и президент Трамп оказывал давление на Госдепартамент, чтобы снять меня с поста", — заявила Йованович.

Действовали якобы и через конгрессменов. Издание BuzzFeed считает, что одним из них был республиканец из Техаса Пит Сешнс, который написал госсекретарю Помпео письмо с просьбой вернуть Йованович домой. Написал не просто так, а после встречи с уроженцем Украины Львом Парнасом, который перечислил комитету, поддерживающему Сешнса (называется он America First Action), 325 тысяч долларов.

Парнаса и его партнера Игоря Фрумана тоже ждали на слушаниях в Конгрессе, но оба взяли билеты в один конец до Вены. В итоге обоих арестовали в вашингтонскому аэропорту Даллеса, отвезли в Федеральный суд Вирджинии, где выпустили под залог в один миллиона долларов с датчиками GPS на ноге.

"Эти двое были теми, кто дал информацию о Байдене ближнему кругу Трампа. Ту самую информацию, которую Трамп озвучил президенту Зеленскому в пресловутом разговоре по телефону", — сказал Брэндан Фишер, директор федеральной программы реформ наблюдательного органа Campaign Legal Center.

Компромат в обмена на "Нафтогаз" – так, если совсем грубо, в понимании Фрумана и Парнаса выглядеть самая головокружительная в их жизни схема. То ли бизнесмены, то ли аферисты, а может, и все вместе корпели над сменой руководства украинской нефтегазовой компании и уповали в этом на все того же Джулиани, которому могли быть полезны своими киевскими знакомствами. Обещали сведения о трамповском конкуренте из первых рук. Чуть ли не от все того же генпрокурора Луценко. За несколько часов до ареста Фруман и Парнас ужинали вместе с адвокатом президента США в вашингтонском "Трамп-отеле". Видели их не впервые.

Мойша, любовь к которому объединила таких разных людей, как бывший продавец компьютерной техники и владелец компании со странным названием "Мошенничество гарантировано", как Лев Парнас, Игорь Фруман — зять директора одесского магазина "Овощи-фрукты" на Дерибасовской и Рудольф Джулиани, — это, скорее всего, главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Анатевка — поселок неподалеку от Киева, который возводили для переселенцев с востока страны. И Фруман, и Парнас входили в попечительский совет организации, что обещала Джулиани звание почетного градоначальника. Мелькали Парнас и Фруман и на общих фотографиях, и с сыном Трампа Эриком, и даже с ними самим, и в поместье Мар-а-Лаго, и в Вашингтоне. Вот коллективное фото -тут еще и Майк Пенс. Вот с Трампом Фруман, а вот с ним же Парнас. И прямо в Белом доме.

Впрочем, цель, конечно, не какое-то серьезное расследование. Демократы торопятся. До выборов чуть больше года, и буксовать запущенный ими процесс досрочной отставки Трампа не должен.

Байден выступил Нью-Гэмпшире, Трамп ответил ему из Миннесоты. Это колеблющиеся штаты, от мнения которых и зависит победа в президентской гонке. Досталось от главы Белого дома и отпрыску его конкурента — сыну Байдена.

"Хантер, ты не разбираешься вообще ни в чем, ты – неудачник. И твой отец никогда не считался умным. Он считался хорошим вице-президентом лишь потому, что знал, как Обаму целовать в зад", — заявил Трамп.

Продолжил Трамп в республиканской Луизиане. Простой избиратель принимает главу Белого дома на ура. В тиши вашингтонских кабинетов и коридоров все сложнее. Говорят, президент США в последнее время по три раза в день названивает Митчу Макконелу — лидеру республиканского большинства в Сенате. От позиции сената по импичменту напрямую зависит лидерство самого Трампа.

Текст: "Вести недели"

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