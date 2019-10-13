Шнур до сих пор учится материться

Музыкант Сергей Шнуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" рассказал о своем отношении к мату.

Шнуров, в частности, заявил, что до сих пор учится материться. "Материться виртуозно не умеет никто, это недостижимая величина", — отметил он. Музыкант также считает, что в России невозможно жить без мата: "Здесь не заведется ни один автомобиль, не заработает ни одно предприятие, не поедет ни один поезд. Если бы не было бы мата — все бы встало".

Шнуров заявил, что в его песнях не так много мата – его количество сильно преувеличено. "Будь моя воля, я бы больше добавил. Но больше не нужно, можно пересолить. Мата где-то процентов 30. Наверное, в 30 песнях. Это не так много, как кажется", — сказал он, добавив, что цензурирует сам себя и в последнее время мат просто вычеркнул.