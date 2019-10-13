Американский эсминец Porter прибыл в Одессу

Американский эсминец Porter, входящий в эскадру НАТО, пришвартовался в Одессе.Это плановый визит, седьмой по счету в этом году. Его задача – продемонстрировать приверженность союзникам и партнерам по НАТО.

Эсминец встречали катера морской охраны и ВМС Украины.

12 октября сообщалось, что Черноморский флот "Портер" на сопровождение.

Основное вооружение эсминца – 90 ракетных пусковых установок, передает ТАСС.