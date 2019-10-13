Пассажиров высадили, состав убрали: сбой в московском метро

На Калужско-Рижской линии Московского метро днем в воскресенье, 13 октября, случился небольшой сбой.

На станции "Проспект Мира" остановился поезд, в одном из вагонов которого, предположительно, возникли неполадки в системе кондиционирования. Пассажиров высадили, а сам состав отогнали в депо для проверки.

Из-за этого несколько следующих поездов на короткое время уменьшили скорость движения для соблюдения интервала.

После того как состав с неисправностью убрали с линии, поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, движение на Калужско-Рижской линии быстро вернулось в график, пишет "Интерфакс".