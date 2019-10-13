Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира

В Штутгарте завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Сборная России завоевала на турнире 9 наград и заняла второе место в общекомандном зачете.

На счету наших гимнастов 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали. Чемпионами стали мужская сборная в командном многоборье, а также Никита Нагорный – в личном многоборье и в опорном прыжке. Артур Далалаян завоевал серебро в многоборье и опорном прыжке. Женская сборная заняла второе место в командном многоборье. Ангелина Мельникова завоевала бронзовые медали в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях, а Артур Далалоян — в упражнениях на перекладине.

Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете. На первом – команда США, у которой пять золотых, две серебряные и одна бронзовая награды. Третье место заняли гимнасты Великобритании – 2 золотых медали и по одной серебряной и бронзовой.