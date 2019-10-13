Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме

Германия должна быть хорошим соседом России, но некоторые вещи нужно называть своими именами — об этом заявила председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии. Конференция этой совместной молодежной организации ХДС и Христианско-социального союза (ХСС) прошла в Саарбрюккене.

Крамп-Карренбауэр упомянула, в частности, ситуацию на востоке Украины и воссоединение Крыма с Россией после референдума 2014 года. По ее мнению, было нарушено международное право, и ни Евросоюз, ни Германия не могут молчать. "Нарушение международного права остается нарушением, и мы так и должны это называть", — заявила она.

.@akk Ja, wir müssen eine gute Nachbarschaft zu Russland haben. Aber bei der Krim wurde Völkerrecht verletzt. Und da darf Deutschland nicht einfach den Mund halten. Unrecht bleibt Unrecht und muss von uns als solches benannt werden! #DLT19 — JU Deutschlands (@Junge_Union) October 13, 2019

В июне Крамп-Карренбауэр заявила, что считает правильным стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией. Россия — слишком большой сосед для Германии, чтобы можно было просто игнорировать ее, заявила она, выступая на ежегодной Германо-американской конференции в Берлине.

На референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией проголосовало 96,7 процента крымчан и 95,6 процента севастопольцев. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении Крыма и Севастополя в состав России.