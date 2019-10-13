"Бабушки", антифашисты и ЛГБТ-активисты промаршировали по Берлину

В воскресенье около 13 тысяч берлинцев по призыву гражданской инициативы Unteilbar прошли маршем от Фридрихштрассе до Новой синагоги. Этой акцией они выказали поддержку жертвам расстрела у синагоги в Галле 9 октября. 27-летний Штефан Б., признавший себя позднее антисемитом, убил двух человек и двух ранил, пишет РИА Новости.

Заметную часть манифестантов составили участницы движения "Omas gegen rechts" (Бабушки против правых), антифашисты и ЛГБТ-активисты.

Участники марша возложили ответственность за рост правого экстремизма на партию "Альтернатива для Германии". Они считают, что законными методами запретить деятельность АдГ невозможно, как и террористов-одиночек, но возможно критиковать политику "Альтернативы" и следить за подозрительной активностью граждан.