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13 октября 201918:30

Интернет и терроризм: Коков призвал не создавать "параллельную вселенную"

Разногласия по вопросам интернета недопустимы, когда террористы активно пользуются глобальной сетью, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

Посредством интернета террористы привлекают новых членов, собирают средства, распространяют свою деструктивную идеологию и формируют свои киберподразделения. Это эффективный механизм управления, поэтому различные подходы к роли сети в общественной жизни в разных странах недопустимы, подчеркнул Коков.

Чтобы противостоять радикализации отдельных групп населения, госструктурам следует развивать более тесное сотрудничество с технологическим сектором и религиозными лидерами. По словам замсекретаря Совбеза РФ, безответственно создавать параллельную вселенную без закона и морали, необходим международный диалог для противодействиям террористам, передает ТАСС.

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