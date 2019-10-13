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13 октября 201922:25 Антон Лядов

Уникальная Тыва: как живут в географическом центре Азии

Уникальная Тыва: как живут в географическом центре Азии

75 лет назад Республика Тыва добровольно вошла в состав СССР. Это было в годы Великой Отечественной, когда тувинские добровольцы бок о бок сражались с бойцами Красной Армии против фашистов. Как и чем живет Тыва сейчас?

Полсотни скакунов стартуют на дистанцию 40 километров вдоль горных хребтов Тывы. Мчат под 60 километров в час и быстрее. Самым юным наездникам еще 10 лет не исполнилось. Здесь так принято: к древним тувинским традициям приучают с малых лет.

Уникальная Республика Тыва — это ледники, тайга, лесные степи и даже песчаные пустыни, которые оказались в одном регионе. Здесь живут верблюды и снежные барсы, сюда пока не ездят поезда, самолеты летают нестабильно. Единственный способ добраться в Тыву — трасса, которую годами заваливало снегом, едва над перевалом появятся тучи. Сегодня каждого приезжающего встречает противолавинный коридор, который защищает машины от схода снег. Он же рассчитан на девятибалльную сейсмическую активность — землетрясения здесь происходят регулярно.

На перевале — туман со снегом, а спускаешься в тайгу — ясное солнце. И звуки. Разносятся на несколько километров.

Марал, он же — благородный олень. Вот он скачет с гордо поднятой головой по фермерскому хозяйству. Двое – ручные. Играют с туристами. Все остальные в хозяйстве – дикие, к себе не подпускают. Разводить маралов — сложнейший вид сельского хозяйства, но тувинским специалистам удалось увеличить поголовье с 2014 года в четыре раза и наладить поставки пантов, из которых делают лечебные экстракты, за границу.

Путь по Тыве — дорога от одного хозяйства до другого. Бараны, овцы, олени, есть здесь и верблюжьи хозяйства. Агропромышленный комплекс республики определяет уклад 45% населения Тывы.

Типичная чабанская стоянка в Тыве — место, где живет чабан, он же — пастух. Находится она, как правило, далеко в тайге, в горах или степи. Здесь есть кошара, куда загоняется скот, юрта, где живут непосредственно сами чабаны. Смысл разбивать юрту, а не жить в полноценном доме в том, что чабаны с поголовьем переезжают 4 раза в год, чтобы подножный корм для животных не заканчивался.

Внутри — печка, кухня кровать. Лампа и телевизор работают от аккумулятора. На крыше — солнечная батарея. Левая части юрты — гостевая. В правую часть заходить нельзя, как у нас, например, когда в гости приходят, нельзя заходить в хозяйскую спальню.

Для животноводов, у которых нет возможности возить детей в школы, второй год в республике работает специальная школа-интернат. Дети учатся и живут прямо здесь. Новые школы республике сейчас нужны как никогда: рождаемость растет огромными темпами, а дети уже учатся в три смены. Мечта едва ли не каждого — поступить в Кызылское президентское кадетское училище.

Несколько огромных учебных корпусов, свое общежитие. Учиться приезжают даже из других регионов. Своя ледовая арена — здесь проходят дополнительные занятия после уроков. Комплекс с тиром для стрельбы из лука, бассейн. Для детей, многие из которых выросли в скромных домах отдаленных деревень, где тоже живут по-разному (в одних — дома с дырявой крышей, в других — целый салон красоты с маникюром и педикюром, пусть и в деревянном доме за забором), стены кадетского училища становятся новым миром.

Девочки с 8 лет, мальчики с 5 класса учат японский. Здесь же учат еще и монгольский. Все поступившие уже говорят на английском. Конкурс — по 13 человек на место, и, поступив, нельзя отставать.

Абсолютно все выпускники, за исключением троих, кто не прошел по медицинским показателям, поступали в военные вузы. Причем им даже объяснять не надо, зачем это нужно.

"Я должна стоять за свою Родину . Главное в этой жизни – знать, что ты не зря родился в этой стране, ты должен что-то делать ради нее", — сказала одна из учащихся.

И для тувинцев это не просто слова уже, как минимум, 75 лет.

У слияния Большого и Малого Енисея установлен обелиск — визитная карта столицы Тывы Кызыла, символ центра Азии. Памятник — в честь годовщины единения Тувы с Россией. Это было не просто единение, а добровольное вхождение. Вскоре после свержения монархии в 1917 году здесь сформировалось отдельное государство — Тувинская народная республика. В день нападения Гитлера на Советский Союз она стало первым иностранным государством, которое поддержало СССР.

За 4 года Тыва передала Красной Армии 50 тысяч лошадей, 52 тысячи пар лыж, 12 тысяч полушубков, 15 тысяч пар валенок, 70 тысяч тонн овечьей шерсти, несколько сот тонн мяса, телеги, сани, упряжь. В итоге Советский Союз стал принимать на службу добровольцев из Тывы.

В 1944-м руководство Тувинской народной республики обращается с просьбой принять их республику в СССР. Тыва становится автономной областью РСФСР. Именно русские проложили здесь ЛЭП, создали тувинскую письменность, построили университет, начали строить школы и больницы, на полях появились первые легковые и сельхозмашины. Тыва платила преданностью и верностью. И сегодня безопасность этой территории обеспечивают одновременно военные из Тывы и из других регионов России.

Единственная в России горная мотострелковая бригада за Уралом работает в Тыве и на 80% сформирована из местных жителей. Много примеров военных династий. В составе бригады также есть вьючные лошади, задача которых — доставлять боеприпасы в горной местности. Учения идут постоянно.

Тройка вертолетов доставляет десант с боевых учений. В этом году в Тыве сформирована еще и новая военная эскадрилья из самолетов Ми-26 и вертолетов Ми-8. Базируются военные на аэродроме, откуда взлетают и гражданские самолеты.

В сентябре этого года аэропорт Кызыла получил статус международного. Удобное место для рейсов в Монголию и Китай — с властями этих стран уже есть предварительные договоренности.

Следующим шагом должно стать строительство железной дороги в республику. Сейчас это главная трудность. Пятичасовая доставка чего-либо на машинах через Саяны из Абакана сейчас означает увеличение цены на стройматериалы, продукты, электричество, которое здесь в два-три раза дороже, чем в соседних регионах, уголь. В Тыве нет газопровода, и протопить дом на зиму обходится примерно в 16 тысяч рублей.

"Проект строительства железной дороги очень выгодный, потому что на этой территории — полезные ископаемые, вся таблица Менделеева. Только разведанных запасов коксующихся углей — более 20 миллиардов тонн. Я очень рад, что большая страна вместе с нами. Президент страны принял такое решение, и сейчас мы находимся на стадии реализации. Уверен в том, что со следующего года начнется строительство и это будет другая картина жизни здесь", — отметил Шолбан Кара-Олл, главы Тывы.

Искреннее гостеприимство тувинцев, умноженное на природные условия, — здесь можно остановиться в любом месте и часами наслаждаться видами — означает, что у Тывы еще и огромный туристический потенциал. Для изучения символов шаманизма — древнейшей формы религиозных верований тувинцев, соседствующих с памятниками буддийского искусства, — понадобится не одна поездка. Здесь 16 заказников, 14 памятников природы и два уникальных заповедника.

Текст: "Вести недели"

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