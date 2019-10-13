Сотрудники ГАИ в Зеленограде помогли человеку с ножевым ранением

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о получении телесных повреждений сотрудниками ГИБДД по Зеленоградскому административному округу столицы. О проверке сообщения о нападении на сотрудников Госавтоинспекции в Зеленограде сообщили ранее ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

По уточненной информации, к сотрудникам полиции на КПП отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному округу обратился гражданин с ножевым ранением. Для оказания помощи пострадавшему и его транспортировки в медицинское учреждение немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

Подозреваемый в причинении пострадавшему телесных повреждений задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.