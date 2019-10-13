"Лидеры России": новшества и перспективы

Уже третий Всероссийский конкурс молодых управленцев "Лидеры России" начал прием заявок в рамках президентского проекта "Россия — страна возможностей". Конкуренция очень жесткая. Но и игра стоит свеч. За два предыдущих года 150 участников конкурса получили назначения на высокие посты, двое — уже губернаторы, четверо — заместители федеральных министров. Социальные лифты в действии.

Этот конкурс существенно отличается от предыдущего. То, что он популярен, сомнений не было. Но чтобы настолько! Больше полсотни заявок собрали меньше чем за неделю. Лидирует Центральный округ. Приволжье и Северо-Запад дышат в спину. Дальний Восток просыпается. Расстановка гендерных сил пока не в пользу слабого пола. Но все может измениться.

Алена Гейдт — финалист предыдущего конкурса, сейчас — топ-менеджер Российского экспортного центра. Вечерний автомобильный траффик — только из окна красиво, но таких пробок на пути российских товаров быть не должно. Задача — сложная. Просчитать риски и найти возможности, чтобы удвоить несырьевой экспорт за пятилетку. Ее судьбу конкурс полностью изменил. Из Казахстана, где работала, Алена вернулась в Россию.

Формула успеха: командная работа, коммуникация, креативность и критическое мышление. На последний пункт конкурсантов просят обратить особое внимание.

В Сети уже развернули деятельность предприимчивые граждане. Ответы на конкурсные вопросы — по сходной цене. Тех, кто готов смухлевать, здесь не ждут. После виртуального теста — реальный, без шпаргалок. Смартфон и компьютер останутся за дверью.

Профессионализм высшего уровня — нужны такие, как он, знаменитый на весь Магадан доктор Тимофеев, главный врач детской больницы. Выполняя конкурсное задание, начал социальный проект. И продолжает. Теперь в больницу приходят школьники. А доктор Тимофеев учит их оказывать первую помощь. Приобщает к профессии и командной работе. Даже ногу перебинтовать лучше коллективом.

По заказу Минздрава организаторы конкурса "Лидеры России" ввели новую специальную дисциплину – "Здравоохранение". Теперь здесь ждут квалифицированных медиков-управленцев. А еще управленцев-ученых — для Минобрнауки. И финансистов — заказчик лично Герман Греф. Трудоустройство победителям гарантировано. И это — социальный лифт, который работает.

"Это нормально. Страна огромная, задачи стоят огромные, и в этом смысле запрос на квалифицированных специалистов очень большой. Жизнь так быстро меняется, что надо все время учиться принимать новые вызовы и двигаться вперед", — считает Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента.

Конечно, смогут, ведь в наставниках — тоже настоящий лидер, полуфиналист всероссийского конкурса Надежда Обухова.

"Мир перевернулся в одночасье. Я пришла одним человеком, а ушла абсолютно другим", — признается Обухова.

Когда то она — инженер частной компании — занялась подготовкой кадров Самарской области. Бывший конкурсант, теперь Обухова сама воспитывает управленцев, нацеливая учеников на результат. Главное — успеть. Прием заявок продлится до 27 октября.