Почему Алексей Леонов мог не вернуться из открытого космоса

Он первым вышел в открытый космос и так вошел в историю мировой космонавтики. Не стало Алексея Архиповича Леонова из знаменитого первого отряда наших космонавтов. Обаятельнийший и талантливейший во многих сферах человек. Русский характер. Каким Алексей Леонов останется в нашей памяти?

Человек в белом скафандре на фоне черной Вселенной. Леонов. 12 минут свободного полета. Из открытого им космоса он мог не вернуться.

"Я думал, как же я соберу фал пять с половиной метров одной рукой?! Да еще когда пальцы вышли из перчаток! Я понял, что это мне не выполнить", — вспоминал Алексей Леонов, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

Но выполнил до конца. В том полете в 1965-м с Павлом Беляевым нештатные ситуации происходили одна за одной. Закрутило корабль, утечка воздуха, первая в мире посадка вручную…

"Думаю, Господи, где-то там у меня сейчас дочка бегает маленькая, четыре годика. И ни жена, ни товарищи — никто не знает в каком мы находимся положении. И вдруг смотрю — пылиночки начинают оседать. 750 килограммов вешу в этот момент, руку невозможно поднять, и все-таки я его хлопаю рукой по плечу: мы идем, Паша, домой", — рассказывал Леонов.

В том полете все было впервые. Спорили, куда крепить ранец жизнеобеспечения.

Храм рядом с деревней Новоселово во Владимирской области Леонов поднимал из руин. Находил деньги, сам писал эскизы — с "космической" росписью на сводах. Это место гибели его друга, космонавта номер один Юрия Гагарина. Космонавт – космонавту, летчик — летчику. Они познакомились в далеком 1959-м.

Стелла "Покорителям космоса" и Аллея космонавтов в Москве. Под скульптурой Леонова — цветы. Здесь в мае открылась экспозиция к его 85-летию. Так и назвали – "Леонов".

Московский Музей космонавтики помимо большой выставки "Леонов" хранит и экспонаты, связанные с ключевыми событиями в космонавтике, в том числе рукав шлюзовой камеры, через которую и происходит "открытие открытого космоса. Леоновская камера сгорела в атмосфере, но эта точно такая же вплоть до винтика.

Фото молодого летчика Леонова. Фото Леонова — счастливого отца. Юмористическая стенгазета "Нептун". Леонов изобразил Быковского и Терешкову. И вот она на холсте — позывной "Чайка". Удивительные цвета Земли из космоса — на картинах Леонова.

"Алексей Архипович — больше даже художник, чем летчик-космонавт. По своей сущности внутренней. Он — гуманитарий. Удивительный человек. Разносторонний. Увлеченный", — отметил космонавт Владимир Джанибеков.

"Почти год назад Алексей Архипович принял для себя очень важное решение: он хотел, чтобы все его творческие работы он хотел был, были в Музее космонавтики", — рассказала Татьяна Геворкян, заведующая научно-экспозиционным отделом Музея космонавтики.

Нештатные ситуации случались и на Земле. Москва, 1969 год. Возле Кремля в Леонова будут стрелять. Вернее, по кортежу с космонавтами.

"Я повернул голову на этот выстрел. Если бы я ее не повернул, пуля точно шла в висок. Абсолютно на уровне виска. Мне очень повезло, что у меня реакция такая была", — вспоминал Леонов.

Младший лейтенант Ильин думал, что стреляет в Брежнева, но генсека в тот момент кортеже не было.

1975 год. Прием в честь стыковки и полета советско-американского "Союз -Аполлон". Об этом рукопожатии Леонов скажет: после встречи на Эльбе через 30 лет мы сделали это над Эльбой. Он угостит астронавтов водкой. Но она окажется борщом в тюбиках с водочными этикетками. Эту шутку Леонова навсегда запомнит Том Стаффорд, ставший его другом.

Леонов ушел от нас в тот момент, когда на МКС начался выход в открытый космос. Трансляцию прервали, чтобы объявить о печальной новости. А позже на МКС попрощались с первопроходцем.