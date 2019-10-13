КХЛ. Дубль Капризова принес ЦСКА победу над "Сочи"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно три встречи. СКА выиграл в Нижнем Новгороде у "Торпедо" 4:1. ЦСКА победил в гостях "Сочи" 2:0, а "Витязь" в Подольске был сильнее минского "Динамо" 3:0.

Финский легионер СКА Йори Лехтеря распечатал ворота торпедовцев на 8 минуте. Волжане отыгрались через три минуты после броска Данила Веряева. Но в дальнейшем шайбы влетали только в ворота автозаводцев. Отличились Евгений Кетов, Ярмо Коскиранта и Максим Карпов.

"Сочи", проводивший первый матч после отставки тренера Сергея Зубова, проиграл дома сильнейшей команде прошлого сезона – московскому ЦСКА. Обе шайбы в конце второго периода забросил Кирилл Капризов. Сначала олимпийский чемпион реализовал численное преимущество, а потом поразил ворота южан при игре в равных составах.

"Витязь" не сразу сломил сопротивление минчан. Только на 38 минуте Артем Швец-Роговой реализовал численное преимущество. В третьем периоде Миро Аалтонен удвоил счет, а в конце встречи Якуб Ержабек поразил пустые ворота – 3:0.

ЦСКА, СКА и "Витязь" лидируют в Западной конференции, набрав соответственно 29, 24 и 27 очков. "Торпедо", имеющее 21 очко, идет четвертым. Минское "Динамо" с 15 очками расположилось на 8 месте. У "Сочи" 14 очков и предпоследнее 11 место.