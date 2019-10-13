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13 октября 201920:26

Фигуристка Косторная выиграла первое в карьере международное золото

Youtube/Ледовые новости

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль турнира категории "челленджер" Finlandia Trophy, который проходил в финском Эспоо. 16-летняя россиянка впервые в карьере принимала участие во взрослом международном турнире.

По итогам короткой и произвольной программ Косторная получила за свои выступления 234,84 балла. Серебро турнира завоевала еще одна российская фигуристка Елизавета Туктамышева, набравшая 212,53 балла. Замкнула пьедестал японка Юхана Екои. У нее 191,90 балла.

Ранее Косторная участвовала на взрослом уровне только в рамках чемпионата России, где также не оставалась без медалей – дважды она выигрывал бронзу. На юношеском уровне ее наивысшим достижением является титул чемпионки мира, которого она добилась в 2015 году.

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