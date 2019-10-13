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13 октября 201922:40 Ярослав Красиенко

Незаконные акции в Москве: кошелек оппозиции и планы Ходорковского

Незаконные акции в Москве: кошелек оппозиции и планы Ходорковского

Наблюдая за Гонконгом, конечно же, помним и о летних протестах в Москве. Масштаб не тот, но последствия для участников незаконных акций все же были.

"Мы им будем отрывать эти их сучьи головы столько раз, сколько понадобится". Это было задолго до первых провокаций, массовых беспорядков и столкновений с полицией. Свои намерения лидеры так называемой несистемной оппозиции даже и не думали скрывать — угрозы в адрес представителей власти сыпались одна за другой. "С вами будет разбираться суд Линча, потому что никакого другого суда в этой ситуации уже не будет". И это им всего лишь указали на нарушения при подготовке к выборам. И когда в конце июля случился первый несанкционированный митинг, стало понятно, что именно нужно его организаторам.

Свободы добивались безграничной и беспредельной. Полицейских сначала просто оскорбляли. Потом начали вспоминать их семьи. Провокации становились все циничнее и изощреннее.

Сразу в нескольких местах начали прорывать оцепление. И вот тут, похоже, толпа решила, что теперь можно все. В прямом эфире одного из телеканалов призывали снимать лица силовиков крупным планом и составлять базу, аналогичную печально известному украинскому "Миротворцу".

Протестующих пытались образумить, но это, кажется, было бесполезно. Задержанные нарушители выбивали из полицейских автомобилей стекла ногами изнутри. Росгвардейцев, которые хотели вытащить из толпы явных провокаторов, били по голове, причем бутылками, из-за спин других, пинали, подбегая со спины, исподтишка, пытались повалить за землю, снова толкали, разбегаясь, чтобы причинить максимальную боль. Это снято со всех ракурсов. Казалось, та самая свобода все-таки наступила.

"Мне приносит счастье, когда я выхожу на улицу и ощущаю атмосферу свободы, когда дышу ей", — сказал Егор Жуков. Столичный студент сейчас обвиняется в призывах к экстремизму. Ездил на уличные акции в Армению, был на американских лидерских курсах в Черногории. Многому там научился и охотно делился знаниями.

Садовое кольцо — они до сих пор гордятся содеянным. Толпы вышла на проезжую часть и остановила движение. Такси, скорая помощь, десятки обычных автомобилей — стояли все. На дорогу вывезли даже инвалида — для хорошей телевизионной картинки. И на все — один ответ: "Мы здесь власть!"

Готовиться к беспорядкам начали заблаговременно — все технологии известны, методики отработаны. Главное средство коммуникации — социальные сети. Там распространялись видеоролики, тиражировались призывы, появлялись инструкции, как себя вести, как поддерживать связь, как давить на полицейских. Нагнеталась атмосфера якобы всеобщего недовольства. На Украине подобная тактика, как и задумывалось, все-таки привела к большой крови. Политолог Игорь Димитриев видел все своими глазами.

"Как было на Украине? Относительно небольшое число недовольных, в основном жители западных регионов или Киева, либеральные круги, организации. Но благодаря социальным сетям их удалось выявить всех и собрать в одной точке, где казалось, что они и есть народ. Создали такую иллюзию", — рассказал Димитриев.

В интернет-чатах активисты были предельно откровенны: учили бросать в автозак дымовую шашку, использовать маски, фейерверки, лазерные указки, чтобы слепить полицейских, делать импровизированное оружие, переворачивать машины, изготавливать коктейли Молотова. Вербовать новых сторонников. Как в секте. Молодежь воспринимала все как большую и почти виртуальную игру.

"Вопрос в том, что наслаждаться результатами будут те, кто это предлагает, а те, кто им помогал, кто был этой самой пехотой, не получат ничего", — отметила Мария Филь, гендиректор НИИ социологии, кандидат политических наук, член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве.

Продумано было все, в том числе точки сбора. Возле мэрии и места для митингов нет — звать людей сюда — сознательная провокация. Но именно здесь можно было создать хорошую картинку, когда визуально кажется, что митингующих в десятки раз больше, чем на самом деле.

Маршруты движения тоже не случайны: цель организаторов — постоянно оставаться в центре города, именно поэтому Бульварное кольцо, а не другие улицы. Нужен был конфликт, столкновения, и чем их больше, тем лучше.

Типичный "мирный" протестующий. С собой — целый арсенал: ножи — канцелярский и побольше, слезоточивый газ — баллончик самый объемный, чтобы надолго хватило, противогаз, чтобы не пострадать самому, и даже молоток. Позже, уже на суде, Иван Подкопаев заявит, что газ — для защиты, а молоток — для работы. Свою вину он, впрочем, сначала признает, но позже от показаний откажется. Родители называют активиста "домашним мальчиком".

На кадрах "домашний мальчик" Ваня Подкопаев, спрятав лицо под балаклавой, буквально заливает полицейских газом, целясь прямо в лицо. Когда таких "домашних мальчиков" задерживали, начиналось столь знакомое по Майдану: они же дети!

Почти всех задержанных отпускали в тот же день. Для наиболее отличившихся — арест и суд. Евгений Коваленко — вот сначала напал на полицейского, а потом бросил в него металлическую урну — получил три с половиной года колонии. Кирилл Жуков — задирал росгвардейцев тычками в лицо — три года лишения свободы.

На каждой акции — координаторы. Вот, например, один из них командует митингующими. Вот еще один. А один даже попал в эфир европейского телеканала. А вот Сергей Фомин — сейчас дожидается суда. Руководил перекрытием дороги, управлял движением протестующих или заводил толпу. Чтобы скрыться, использовал чужого ребенка, в качестве живого щита.

Александр Мединский — участник событий на украинском Майдане — зимой 2014-го командовал там "сотней". Хорошо знает технологии управления, казалось бы, стихийным протестом. "Четко прослеживается структура десятников, сотников, тысячников. Этот люди, которые конкретно направляют протест", — отметил Мединский.

Лидеры столичных протестов повели себя цинично. В день вынесения первых приговоров закатили грандиозную вечеринку — диджеями и голыми трансгендерами — будто праздновали посадки.

"Они своих политических целей достигли каких-то: привлечь к себе внимание, вывести людей на улицу. А в том, что происходит потом, они пытаются обвинить только власть", — считает бывший депутат Мосгордумы Михаил Конев.

Одновременно выяснилось, что Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией получили из неизвестных источников больше миллиарда рублей. Журналист-расследователь Сергей Соколов выяснил, что большая часть средств в ФБК приходит в виде криптовалюты. От кого, непонятно. Суммы — огромные. Миллионы долларов. "За сентябрь пришло примерно 130 тысяч долларов", — рассказал Соколов.

Иностранные посольства, фонды и лоббистские организации фактически были полноценными участниками столичных выборов. Американские дипломаты публиковали на своем сайте все ключевые точки незаконных акций, немецкая Deutsche Welle.в открытую призывала москвичей выходить на улицы, а структуры, аффилированные с Госдепартаментом, отправляли в Россию деньги.

"Очень много средств движется в наличной форме. Некоторые границы у нас прозрачные. Они действуют в том числе через страны, которые входят в СНГ. Некоторые средства поступают через разного рода электронные кошельки", — пояснил Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Еще один "кошелек оппозиции" — беглый олигарх Михаил Ходорковский — сразу после выборов собрал соратников в Берлине, чтобы подвести итоги и перегруппироваться.

Пока одни встречали на этом форуме украинского террориста Сенцова, другие разрабатывали новую стратегию "борьбы с режимом". Ходорковский продолжит финансировать оппозиционные проекты в России.

"Ходорковский хочет вернуться на самом деле в страну. Он, находясь за границей, не оставляет этих планов. И Навального он в данном случае использует именно как средство дестабилизации обстановки", — уверен Илья Ремесло, юрист, член Общественной палаты.

Следствие по делу многих "мирных" участников "мирных" митингов еще продолжается. Административные наказания, которые получают активисты, могут поставить крест на учебе и карьере. Михаила Конева исключили из вуза как раз за участие в несанкционированных акциях.

"Всегда возникают проблемы и с обучением в большинстве институтов, и с дальнейшим трудоустройством, потому что, к несчастью, так устроена система. Важно не вводить их в заблуждение, не говорить, что сейчас все будет хорошо, и мы действуем по закону", — отметил Михаил Конев.

Одновременно с москвичами митинговали и во французском Нанте, причем как раз против полицейской жесткости. Десятки задержанных, водометы и слезоточивый газ. Еще раньше – Париж: кто не понимает с первого раза — на колени, на асфальт и разъяснительная работа дубинами.

А после протестов в Лондоне за решеткой — и надолго — оказались, как минимум, семь человек. Они бросали в полицейских дорожные конусы, бутылки и жестяные банки. Против митингующих — конные патрули — не забалуешь. Тех же крики "Позор!" со стороны активистов, но на попытку прикоснуться полиция, не раздумывая, отвечает дубинами. Аресты — максимально жесткие.

Недавние протесты в США: переходишь границы дозволенного — и сразу лицом в пол, а за спиной наручники.

В Москве спецсредства — водометы и слезоточивый газ — полиция, конечно, не применяла.

Мосгордума, с выборов депутатов которой все и начиналось. Очередной созыв успешно избран и работает вот уже почти месяц. И, что интересно, наиболее неоднозначными, даже скандальными инициативами отметились как раз депутаты, поддержанные так называемой несистемной оппозицией. Одни на первом же заседании потребовали себе зарплату — сейчас большинство депутатов работают на общественных началах — другие хотят сузить важнейшую городскую артерию — Ленинградское шоссе.

"Их не интересуют какие-то законы, поправки, рассмотрения ситуаций московских по существу, а интересуют исключительно скандальные заявления и деньги, за которыми они шли", — подчеркнул Олег Матвейчев, политолог, профессор ВШЭ.

Суды еще не окончились. Но лидеры протеста этого дожидаться не стали. В самый разгар процессов, когда выносились приговоры участникам столкновений с полицией, те, кто вывели людей на улицы, отправились отдыхать. Навальный — в Калифорнию, а Любовь Соболь — наслаждаться пейзажами Кипра. Заработали.

39-летний блогер Владислав Синица получил пять лет колонии. Он предлагал жестоко убивать детей сотрудников полиции и снимать это на видео. А вот другие его публикации: борец с режимом грезил об убийствах, интимной близости с несовершеннолетними, с трупами, а на суде утверждал, что его просто неправильно поняли. Организаторы протестов причислили Синицу к "лику политзаключенных".

Отдельным арестованным после тщательных разбирательств приговоры пересмотрели: кому-то смягчили, другим, чье дело еще не дошло до суда, переквалифицировали статьи обвинения на менее тяжкие. Очевидно, что реальные сроки тюремного заключения получили или получат те, кто действительно их заслужили.

Текст: "Вести недели"

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