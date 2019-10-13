Освобождению Риги от фашистов - 75 лет

13 октября исполнилось 75 лет со дня освобождения Риги бойцами Красной Армии от гитлеровцев. В Москве по случаю юбилея — праздничный салют. К сожалению, в Прибалтике сейчас фашизм уже не проклятье. Там регулярно проходят марши и сходки неонацистов. В Евросоюзе смотрят на это сквозь пальцы. Протестуют, пожалуй, лишь Россия да Израиль. Если же говорить о Латвии, то латыши как раз внесли очень весомый вклад и в создание советского государства, и в освобождение Прибалтики от фашистов.

Шаг за шагом дорога до детского барака отпечаталась навсегда в детской памяти. Свежая кровь требовалась Гитлеру, потерпевшему поражение под Сталинградом. Ее брали у детей для нужд немецких госпиталей.

"Естественно не каждый организм мог выдержать, многие сразу же умирали после забора крови. Нас кормили баландой с гнилой капустой. Было какое-то варево, в котором плавали лошадиные глаза и копыта", — вспоминает Виктория Эльфрида Колобухова, бывшая узница концлагеря.

Точное количество жертв до сих пор неизвестно, в окрестных лесах еще находят безымянные останки. 53 тысячи 700 человек — столько замученных и убитых среди только мирного населения установила чрезвычайная республиканская комиссия после расследования в конце 1944 года.

В самой Риге гитлеровцы сразу после оккупации организовали гетто. Исследователи Холокоста подсчитали: в Латвии уничтожили больше 70 тысяч евреев — это 90% всего еврейского населения до войны.

Рига — единственный город в мире, где территория гетто сохранилось практически полностью до наших дней. Остались 80% тех самых домов, откуда жителей увозили на расстрел.

О том, что делают гитлеровцы и их местные пособники, многие жители Латвии знали. Отца Алоиза Лукша увезли в Саласпилс. В 130-й латышский корпус Красной Армии, будучи 19-летним, он попал по призыву, но хорошо понимал почему воюет против немцев. И до сих пор не может говорить об этом без слез.

Минометчик Лукша вместе с товарищами загнал гитлеровцев в Курляндский котел. За боевые заслуги — орден Славы, орден Отечественной войны, но самый дорогая награда – другая — медаль "За победу над Германией".

Но Победа еще впереди, а в октябре 1944-го стоит задача освободить и — главное — обезвредить Ригу. Известно, что отступающие немцы заминировали Старый город. Старт операции запланировали на раннее утро 12 октября.

Начало боев за Ригу — форсирование Киш-озера. Германское командование не могло предположить, что советское войска решаться на этот шаг. В день 75-летнего реконструкторы повторяют подвиг красноармейцев.

Густой туман над Киш-озером хорошо видно на архивных кадрах. Солдаты переправляются не только на автомобилях-амфибиях, но и на самодельных плотах и даже на бревнах. Противник, опасаясь угрозы полного окружения, вынужден был срочно отводить свои войска. К вечеру 13 октября Москва салютовала Второму и Третьему прибалтийскому.

В рядах Красной Армии во время войны служили больше 70 тысяч латышей, причем первым национальным подразделением с начала войны стала именно 201-я латышская стрелковая дивизия. Название не случайно. Красноармейцы-латыши считали себя наследниками латышских стрелков, защищавших родину еще во время Первой мировой.

Как и отряд, где служил дядя Альберта Крустса, после революции большая часть латышских полков поддержала большевиков. Стрелки стали одними из первых воинских частей новой Рабоче-Крестьянской армии.

"В руководстве Советского Союза были такие, как Рубенис, Пельш, в основном там были латыши. Не было литовцев, не было эстонцев, в основном латыши. Были принципиальные, как я люблю говорить, до мозга костей коммунисты", — сказал Альберт Крустс, племянник латышского стрелка Е. Петерса.

А еще Фабрициус, Лацис, Петерс, Нетте, Смилга, Алкснис… Без латышских коммунистов сама революция была бы иной, как и общая победа над Гитлером. Но это — та часть общей истории, которую официальная Рига предпочитает сегодня, как минимум, не замечать. Мероприятия, посвященные освобождению столицы Латвии от немецко-фашистских захватчиков, никто из высокопоставленного руководства страны не посетил.