Дамаск направляет войска на север Сирии

Сирийские власти стянут войска на севере, чтобы оказать противодействие Турции, которая уже пятый день проводит военную операцию "Источник мира" против курдских бандформирований, передает ТАСС.

В ближайшие 48 часов сирийские силовики могут войти в города Манбидж и Кобани.

Одновременно с этим министерство обороны Турции заявило о нейтрализации 525 членов курдских формирований с начала операции, передает РИА Новости.

Гуманитарная ситуация может стать невыносимой и усилить позиции игиловцев (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая группировка), заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Макрон подчеркнул, что у главы западных стран единодушны: это наступление нужно прекратить.

9 октября стало известно о начале операции "Источник мира" в Сирии, направленной на борьбу с курдскими боевиками и игиловцами (запрещено в РФ) на северо-востоке Сирии. В военной операции задействованы правительственные войска Турции и поддерживаемые Анкарой силы Сирийской национальной армии. Цель – создание пояса безопасности для Турции протяженностью 480 километров.