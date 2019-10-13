Гуманитарная катастрофа в Сирии: мирные жители умрут от голода, а игиловцы сбегут из тюрем

Россия призывает предотвратить грядущую гуманитарную катастрофу на севере Сирии, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

В этом районе находятся семь тюрем для игиловцев (террористическая организация, запрещенная в России) и восемь лагерей для членов их семей. Всего — порядка 120 тысяч человек. Объекты находятся под охраной сирийских войск (Силы демократической Сирии), поддерживаемых США.

В ходе конфликта в северо-восточных районах мирное население может погибнуть от голода и эпидемий, а боевики – бежать из мест заключения.

Все стороны сирийского конфликта должны принять меры для предотвращения гуманитарной катастрофы, подчеркнул Бакин.

9 октября стало известно о начале операции "Источник мира" в Сирии, направленной на борьбу с курдскими боевиками и игиловцами (запрещено в РФ) на северо-востоке Сирии. В военной операции задействованы правительственные войска Турции и поддерживаемые Анкарой силы Сирийской национальной армии. Цель – создание пояса безопасности для Турции протяженностью 480 километров.