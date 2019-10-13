В России число смертей от алкоголя снизилось на 30 процентов

Минздрав России сообщает, что с 2010 года число смертей, связанных с употреблением алкоголя, снизилось на 30 процентов.

В 2010 году от алкоголя, по статистике, умирали 47,5 человека на 100 тысяч населения. В 2016 году показатель снизился до 38,4 человека, а в 2018 году составил 33,2 человека.

Показатель смертности от внешних причин в сравнении с 2010 годом также снизился и составил 35 процентов, передает РИА Новости.

Таким образом, за последнее десятилетие показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и алкоголя показал стойкую тенденцию к снижению.