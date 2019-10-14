Стрельба в торговом центре во Флориде: один человек ранен

В воскресенье, 13 октября, в городе Бока-Ратон (штат Флорида, США) один человек получил огнестрельное ранение в результате стрельбы, произошедшей в торговом центре. Такая информация появилась на странице полиции города в Twitter.

Как уточняют правоохранители, стрелок не обнаружен. Одного пострадавшего с огнестрельным ранением доставили в медицинский центр Дилрей, передает ТАСС.

В настоящее время в ТЦ проводятся розыскные мероприятия – в них участвуют отряды спецназа полиции. Посетителям торгового центра, которые не успели покинуть здание, рекомендовано найти себе надежное укрытие и ждать прихода правоохранителей. Обстоятельства произошедшего не раскрываются.

В последние годы в США участились случаи массовой расправы с применением огнестрельного оружия. 12 октября неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), в результате не менее двух человек получили ранения. В тот же день в ночном клубе в Бруклине были застрелены четыре человека, еще трое получили ранения.