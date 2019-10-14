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14 октября 201902:02

Большой Международный детский фестиваль в Москве: 30 дней для ярких впечатлений

Большой Международный детский фестиваль в Москве: 30 дней для ярких впечатлений

В Москве стартовал второй Большой Международный детский фестиваль. Церемония открытия прошла на сцене Губернского театра. В течение месяца пройдут показы спектаклей, мюзиклов, цирковых и ледовых шоу для детей.

В фестивале участвуют более 30 театров России и зарубежья. Так, всемирно известный итальянский клоун Дэвид Ларибле впервые покажет свое шоу в Москве, передает телеканал "Россия 24".

"Все традиционно — о добре и зле, о дружбе, о любви. Вот это все — в детском контенте, — рассказала Ольга Казакова, координатор партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины", первый заместитель председателя Комитета Государственной думы ФС РФ по культуре. — Это одна из самых крупных площадок, которая дает возможность развиваться и детскому кино и мультипликации, и мюзиклам, и цирковым представлениям и, конечно, нашим театрам".

"Когда масштаб становится таким международным — мы это приветствуем, — комментирует Сергей Безруков, председатель общественного совета партийного проекта "Единой России" "Культура малой Родины". — Потому что это не просто театральный фестиваль, театральных фестивалей много. Это мультижанровый фестиваль, здесь представлены практически все жанры и все то лучшее, что было сделано для детей".

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