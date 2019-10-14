Кенийка Косгей обновила мировой рекорд в марафоне

Кенийская легкоатлетка Бриджит Косгей стала обладательницей нового мирового рекорда в марафонском беге. Это произошло в американском Чикаго. Бегунья преодолела дистанцию в 42 километра 195 метра за 2 часа 14 минут 4 секунды.

Следом за ней финишную линию пересекла Абабель Йешане, представляющая Эфиопию (2:20,51), и еще одна спортсменка из Эфиопии Гелете Бурка (2:20,55). Отметим, что для 25-летней Косгей эта победа на марафоне стала второй в карьере. Ранее она также выигрывала Лондонский марафон.

Прежним лучшим результатом преодоления марафонской дистанции являлись 2 часа 15 минут 25 секунд в исполнении Полы Рэдклифф из Великобритании. Оно было установлено на Лондонском марафоне и продержалось 16 лет.