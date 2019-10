Трамп: Китай уже закупает продукты у наших великих фермеров-патриотов

Дональд Трамп написал в своем Twitter, что Китай начал закупать сельхозпродукцию в США – как выразился президент, "у наших великих фермеров-патриотов". Трамп сообщил таким образом, что Китай начал выполнять свою часть договоренностей по торговой сделке с США.

Условие данной сделки в том, чтобы Китай немедленно, не дожидаясь подписания документа через несколько недель, начал закупать большие объемы американской сельхозпродукции, передает РИА Новости.

CHINA HAS ALREADY BEGUN AGRICULTURAL PURCHASES FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS & RANCHERS!