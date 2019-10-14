Нобелевский лауреат: рак невозможно победить

Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал рассказал, откуда берется рак. По его словам, основная причина рака – не радиация, ультрафиолет или канцерогены, а естественные процессы, проходящие в живой клетке.

В процессе жизни клетки в ней происходит множество процессов, и два из них – проникновение молекул кислорода и его агрессивных соединений в ядро и действие молекул воды на спираль ДНК – способны вызвать "опечатки" в генном коде. Это и приводит к возникновению злокачественных опухолей, передает РИА Новости со ссылкой на Линдала.

Кислород и вода играют важнейшую роль в функционировании организма, и вместе с тем именно агрессивные соединения кислорода и гидролиз вызывают рак. Эти факторы нельзя устранить, и поэтому рак победить нельзя в принципе, считает Линдал. Можно лишь создавать лекарства, наиболее эффективно и безопасно устраняющие опухоли, а также уменьшить все прочие факторы возникновения рака: к примеру, отказаться от курения, так как вещества из сигаретного дыма действуют на клетки так же, как агрессивные соединения кислорода.

Линдал сомневается, что человечество когда-либо научится "чинить" мутации в клетке. На раскрытие принципов работы лишь одного из многочисленных механизмов репарации ДНК ушло более десяти лет, отметил он. А природа совершенствовала эти механизмы миллиарды лет. Вряд ли возможно придумать что-то, что уже не было опробовано и забраковано, считает нобелевский лауреат.

Томас Линдал (Швеция) был один из трех лауреатов Нобелевской премии по химии в 2015 году. Он и его американские коллеги – молекулярные химики и биологи Пол Модрич и Азиз Санджар – раскрыли механизм репарации ДНК ("ремонт" генетического кода на клеточном уровне).

Линдалу принадлежит открытие механизма эксцизионной репарации оснований. Ферменты, участвующие в этом процессе, "находят" участок ДНК с "опечаткой", вырезают его, а затем встраивают в пробел комбинацию белков, созданную по образцу неповрежденной цепи ДНК. Таким образом организм избегает тысяч ежедневных мутаций в ДНК клеток.

Шведский ученый впервые посетил Россию. Он выступил на XIV Всероссийском фестивале Nauka 0+, где прочел лекцию о возникновении рака.