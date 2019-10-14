Жизнь Японии после "Хагибиса": 100 000 домов остаются без электричества

Япония приходит в себя после удара мощнейшего тайфуна "Хагибис", который к тому же сопровождался смерчем и землетрясением. 100 000 домов в 13 префектурах остаются без электричества. В основном отключенные от электроснабжения объекты находятся в Токио и соседних с ним префектурах, передает ТАСС.

Некоторые районы на северо-востоке страны остаются подтопленными. Не ходят поезда, в том числе скоростные. Их движение будет восстановлено в течение дня. Аэропорты Нарита и Ханэда в Токио уже работают в обычном режиме.

Жертвами самого сильного за более чем полвека тайфуна стали 33 человека, еще 200 пострадали.