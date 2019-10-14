Роструд о работе в выходные: кого могут к ней привлечь и сколько за нее заплатят

В пресс-службе труда рассказали о работе в праздничные дни: кого и почему могут попросить на нее выйти и сколько ему должны заплатить.

Оплата труда в выходные дни должна осуществляться в двойном размере, либо же работодатель предоставляет сотруднику день отдыха, передает РИА Новости.

Тем, кто работает по тарифам, труд оплачивается в размере не меньшем, чем двойная тарифная ставка, для сдельщиков оплата производится по двойным расценкам. Вместо оплаты работник может выбрать день отдыха. При этом это будет именно целый день вне зависимости от того, сколько часов сотрудник проработал в выходной.

Привлечение к работе в праздничные и выходные дни производится только в исключительных случаях. Работодатель должен издать распоряжение или приказ и получить письменное согласие сотрудника. Просить сотрудника поработать на праздники можно только в случае возникновения непредвиденных работ, от срочного исполнения которых зависит нормальное функционирование организации.

Можно привлечь работника к труду в выходные и без его согласия – в случае, если его усилия требуются для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий, а также для предотвращения несчастных случаев и порчи государственного имущества или имущества работодателя или муниципалитета. Также к исключениям относится чрезвычайное или военное положение, когда человека привлекают к работам в условиях ЧП, например – эпидемии, наводнения, землетрясения, голода, пожара и т.п.

Представители творческих профессий могут быть привлечены к работе в выходные, если это оговорено в их контракте, а профессия включена в утвержденный правительством перечень.

Инвалидов, женщин с детьми до трех лет, матерей-одиночек с детьми до пяти лет, работников с детьми-инвалидами, работников, ухаживающих за больными членами семьи, отцов-одиночек, опекунов и попечителей несовершеннолетних можно привлекать к работе в праздники и выходные только в особом порядке. Одно из условий: работодатель должен убедиться, что работа не должна быть запрещена им по состоянию здоровья. Кроме того, он должен под подпись уведомить таких сотрудников, что они имеют право отказаться от работы в выходной.

Со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут последние длинные выходные в 2019 году.