Новости Экономика

Все видео этой рубрики
14 октября 201905:56

Роструд о работе в выходные: кого могут к ней привлечь и сколько за нее заплатят

В пресс-службе труда рассказали о работе в праздничные дни: кого и почему могут попросить на нее выйти и сколько ему должны заплатить.

Оплата труда в выходные дни должна осуществляться в двойном размере, либо же работодатель предоставляет сотруднику день отдыха, передает РИА Новости.

Тем, кто работает по тарифам, труд оплачивается в размере не меньшем, чем двойная тарифная ставка, для сдельщиков оплата производится по двойным расценкам. Вместо оплаты работник может выбрать день отдыха. При этом это будет именно целый день вне зависимости от того, сколько часов сотрудник проработал в выходной.

Привлечение к работе в праздничные и выходные дни производится только в исключительных случаях. Работодатель должен издать распоряжение или приказ и получить письменное согласие сотрудника. Просить сотрудника поработать на праздники можно только в случае возникновения непредвиденных работ, от срочного исполнения которых зависит нормальное функционирование организации.

Можно привлечь работника к труду в выходные и без его согласия – в случае, если его усилия требуются для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения их последствий, а также для предотвращения несчастных случаев и порчи государственного имущества или имущества работодателя или муниципалитета. Также к исключениям относится чрезвычайное или военное положение, когда человека привлекают к работам в условиях ЧП, например – эпидемии, наводнения, землетрясения, голода, пожара и т.п.

Представители творческих профессий могут быть привлечены к работе в выходные, если это оговорено в их контракте, а профессия включена в утвержденный правительством перечень.

Инвалидов, женщин с детьми до трех лет, матерей-одиночек с детьми до пяти лет, работников с детьми-инвалидами, работников, ухаживающих за больными членами семьи, отцов-одиночек, опекунов и попечителей несовершеннолетних можно привлекать к работе в праздники и выходные только в особом порядке. Одно из условий: работодатель должен убедиться, что работа не должна быть запрещена им по состоянию здоровья. Кроме того, он должен под подпись уведомить таких сотрудников, что они имеют право отказаться от работы в выходной.

Со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут последние длинные выходные в 2019 году.

Сейчас

20:54

Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

18:46

Сотрудники ГАИ в Зеленограде помогли человеку с ножевым ранением

17:34

Пассажиров высадили, состав убрали: сбой в московском метро

16:39

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

15:25

Эрдоган сообщил о захвате Рас-эль-Айна

15:19

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

14:39

В районе южных Курил произошло землетрясение

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп: Китай уже закупает продукты у наших великих фермеров-патриотов

Трамп: Китай уже закупает продукты у наших великих фермеров-патриотов

4 часа назад
Курды и официальный Дамаск договорись о совместном противостоянии турецкой агрессии

Курды и официальный Дамаск договорись о совместном противостоянии турецкой агрессии

5 часов назад
Нобелевский лауреат: рак невозможно победить

Нобелевский лауреат: рак невозможно победить

3 часа назад

Трансляции

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:10

Вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
В Филадельфии злоумышленник открыл стрельбу на улице и ранил шесть человек

В Филадельфии злоумышленник открыл стрельбу на улице и ранил шесть человек

4 часа назад
Военные США оставили наблюдательный пункт в районе Кобани в САР

Военные США оставили наблюдательный пункт в районе Кобани в САР

5 часов назад
Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

9 часов назад
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку вернули маме

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку вернули маме

10 часов назад
Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

8 часов назад
Как Путин справляет день рождения. Эксклюзивная подборка

Как Путин справляет день рождения. Эксклюзивная подборка

13 часов назад
2 373
Байден и Трамп взялись за колеблющиеся штаты

Байден и Трамп взялись за колеблющиеся штаты

9 часов назад
Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

15 часов назад
Вашингтон предал курдов и "кинул" европейцев

Вашингтон предал курдов и "кинул" европейцев

9 часов назад
Украина сорвала разведение сил. Донбасс надеется на лучшее

Украина сорвала разведение сил. Донбасс надеется на лучшее

9 часов назад
Как развивается КНДР: эксклюзивный репортаж "Вестей недели"

Как развивается КНДР: эксклюзивный репортаж "Вестей недели"

9 часов назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

11.10.2019 10:00
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Православные верующие празднуют Покров

Православные верующие празднуют Покров

5 часов назад
Нобелевская премия по литературе: в Стокгольме шевельнулась совесть

Нобелевская премия по литературе: в Стокгольме шевельнулась совесть

8 часов назад
Киселёв сравнил ситуацию с терроризмом в России и Европе

Киселёв сравнил ситуацию с терроризмом в России и Европе

9 часов назад
Почему Алексей Леонов мог не вернуться из открытого космоса

Почему Алексей Леонов мог не вернуться из открытого космоса

10 часов назад
Эспер рассказал о деньгах для военной помощи Украине

Эспер рассказал о деньгах для военной помощи Украине

12 часов назад
Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме

Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме

12 часов назад
"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

14 часов назад
Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

15 часов назад
Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

16 часов назад
Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

17 часов назад
Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

17 часов назад
Москву ждет неделя "глубокой осени"

Москву ждет неделя "глубокой осени"

19 часов назад
Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

11.10.2019 22:29
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку