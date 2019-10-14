Тактические зенитные системы "Тор-2МУ" впервые заступили на боевое дежурство в Бурятии

На территории Бурятии впервые заступили на боевое дежурство расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2У". Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Восточного военного округа.

Как уточняется, расчеты тактических зенитных систем "Тор-М2У" заступили на боевое дежурство 14 октября. Усиление дежурных сил по противовоздушной обороне округа значительно увеличит ее эффективность при охране воздушного пространства в регионе, сообщает ТАСС.

Комплексы "Тор-М2У" предназначены для прикрытия войск и важных объектов от крылатых ракет и авиационных ударов. Комплекс может уничтожать цели, которые двигаются со скоростью до 700 метров в секунду, на расстоянии от 0,5 до 12 километров и высоте от 6 до 10 тысяч метров.