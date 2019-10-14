Передача Куликова не спасла "Виннипег" от поражения "Питтсбургу"

За океаном матчем "Виннипег Джетс" – "Питтсбург Пингвинз" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась крупным поражением "джетс" со счетом 2:7.

"Хоккеисты "Виннипега" начали игру по-хозяйски – уже на второй минуте матча Мэтью Перро забил первый гол в матче, а одним из его ассистентов стал россиянин Дмитрий Куликов. Впрочем, развить свой успех хозяевам льда не удалось.

Наоборот, в дальнейшем они пропустили семь шайб от "Питтсбурга", чем смогли ответить лишь одним голом. У "пингвинов" по дублю оформили Зак Астон-Риз, Джейк Гюнтзель и Сэм Лафферти, а еще одну шайбу забросил Доминик Симон. В составе "Виннипега" забил Марк Шайфли.

Куликов в итоге отыграл 17 минут и 7 секунд и завершил матч с одной результативной передачей. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин участия в матче не принимал.