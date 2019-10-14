Турецкие удары, эпидемии и голод: ситуация в Сирии все ближе к катастрофической

На востоке Сирии обострилась ситуация в связи с началом турецкой военной операции против курдов. Формирования так называемой "Сирийской национальной армии" при поддержке авиации и артиллерии Турции атакуют позиции подконтрольных курдам "Сирийских демократических сил". Свыше ста тридцати тысяч жителей были вынуждены бросить свои дома, и это число может достичь полумиллиона.

Удары приходятся по лагерям для временно перемещенных лиц и тюрьмам. В них находилось до 110 тысяч человек, передает телеканал "Россия 24". Есть угроза голода и эпидемий среди гражданских лиц. Многие террористы могут вырваться на свободу — такие случаи уже есть. Кроме того, велика вероятность побега в Европу иностранцев, воевавших в Сирии на стороне террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). Центр по примирению враждующих сторон призывает все стороны предотвратить гуманитарную катастрофу.

На левом берегу реки Евфрат расположено как минимум 8 лагерей для временно перемещенных лиц. В них размещены примерно 106 тысяч человек из 36и стран. В том числе 69 тысяч находятся в лагере Эль-Холь у границы с Ираком. Обстановка там стремительно накаляется и уже близка к бунту. Условия, в которых живут беженцы, и без того крайне тяжелые, из-за наступления турецких сил могут еще ухудшиться. Многие могут пострадать от голода и болезней. Большинство лагерей и так находятся в зоне эпидемий: людям угрожают гепатит "А", острые кишечные инфекции и другие заболевания.