Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука заметили на концерте ультра-правой рок-группы. Фото министра на сцене опубликовал в Сети один из лидеров украинских радикалов Евгений Карась. На фото политик стоит на фоне коловрата, который неонацистские группировки используют в качестве своего символа.

В прошлом году украинская полиция уже завела уголовное дело на музыкантов за то, что они использовали на концертах подобную символику и фашистские лозунги, передает телеканал "Россия 24".

Гончарук прославился также своими абсурдными высказываниями. Так, он предлагал соединить Балтийское и Черное моря, причем утверждал, что этот проект совершенно реален.