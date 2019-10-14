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Ситуация на Украине 1 час назад

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14 октября 201907:11

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Премьер-министра Украины Алексея Гончарука заметили на концерте ультра-правой рок-группы. Фото министра на сцене опубликовал в Сети один из лидеров украинских радикалов Евгений Карась. На фото политик стоит на фоне коловрата, который неонацистские группировки используют в качестве своего символа.

В прошлом году украинская полиция уже завела уголовное дело на музыкантов за то, что они использовали на концертах подобную символику и фашистские лозунги, передает телеканал "Россия 24".

Гончарук прославился также своими абсурдными высказываниями. Так, он предлагал соединить Балтийское и Черное моря, причем утверждал, что этот проект совершенно реален.

 

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