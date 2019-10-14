В США разбился учебный самолет ВВС Канады

В США разбился самолет канадской пилотажной группы под названием "Снегири".

Как сообщает телеканал CBC, это произошло в штате Джорджия во время авиашоу. Пилот успел катапультироваться, его жизнь сейчас вне опасности. На земле тоже никто не пострадал.

Из-за инцидента часть программы авиашоу отменили, сообщает телеканал "Россия 24". Причины крушения выясняют.