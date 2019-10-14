Конгрессмен поздравил флот США снимком с российским "убийцей авианосцев"

Американский конгрессмен поздравил ВМС США с годовщиной основания, разместив у себя в Twitter картинку с российским атомным ракетным крейсером "Пётр Великий". Бортовой номер корабля замазан, однако на корме виден военно-морской флаг Российской Федерации.

Промах конгрессмена Брайана Маста — ветерана войны в Афганистане — заметил журналист издания Politico Дейв Браун. После чего Маст тут же заменил иллюстрацию на официальный проморолик ВМС США.

Крейсер "Пётр Великий" введен в строй в 1998 году и предназначен для уничтожения авианосных соединений противника, напоминает телеканал "Россия 24".