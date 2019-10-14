Парламентские выборы в Польше: лидирует партия Качиньского

В Польше подводят итоги парламентских выборов. Они состоялись 13 октября.

По предварительным данным, с большим отрывом лидирует правящая партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. У них свыше 40 процентов голосов. Это значит, что партия получит более половины мест в новом сейме.

Выборы в сейм в Польше считаются крайне важными, поскольку именно нижняя палата участвует в формировании правительства и контролирует работу министров, напоминает телеканал "Россия 24".

Польский премьер заявил, что еще ни одна партия не получала такого высокого результата. Оппозиция в свою очередь пообещала выиграть президентские выборы.