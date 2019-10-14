В России завершается переход на цифровое вещание. С 14 октября принимать сигнал высокого качества начнут жители еще 21 региона. В них проживает почти 40 миллионов человек.

Переход на "цифру" начался в феврале и проходил в четыре этапа, напоминает телеканал "Россия 24". Первыми на новый формат перешли Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чеченская Республика. Москва подключилась к "цифре" в рамках второго этапа.

Переход на цифровое вещание – мировая тенденция. По состоянию на май 2019 года на "цифру" перешли уже 74 страны. Еще 62 государства – в процессе перехода.