В Москве приостановлено движение поездов между станциями метро "Юго-Западная" и "Коммунарка"

Рано утром в понедельник, 14 октября, прервано движение поездов на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Коммунарка" до станции "Юго-Западная" по направлению из центра. Об этом СМИ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Как уточняется, около 6:00 поезд без пассажиров остановился в тоннеле между станциями "Саларьево" и "Румянцево" из-за технической неисправности. Сломался поезд нового поколения "Москва".

По данным другого источника, движение поездов на участке от станции "Юго-Западная" до станции "Коммунарка" приостановлено в обе стороны.

Для перевозки пассажиров используются порядка 20 компенсационных автобусов.

Представители пресс-службы Московского метрополитена подтвердили, что нет движения поездов между станциями "Юго-Западная" и "Коммунарка" на Сокольнической линии.

Станции "Коммунарка", "Ольхово", "Прокшино", "Филатов Луг", "Саларьево", "Румянцево", "Тропарёво" временно закрыты на вход, передает агентство "Интерфакс".