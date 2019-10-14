Число жертв "Хагибиса" выросло до 40

Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", ударившего по Японии, выросло до 40. Ранее сообщалось о 33 погибших. 16 человек числятся как пропавшие без вести, ведутся их поиски.

30 тысяч человек все еще остаются в эвакуационных центрах – их дома подтоплены, передает ТАСС.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ распорядился создать в пострадавших районах создать специальные группы жизнеобеспечения, которые будут помогать восстанавливать водо- и электроснабжение и следить за условиями жизни в центрах эвакуации.

Аэропорты работают в нормальном режиме, а поезда начнут следовать во графику в течение дня 14 октября.