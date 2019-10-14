Даниил Квят: понимал, что при старте с 14-го места будет непросто

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят поделился впечатлениями от гонки 17-го этапа Фомрулы-1 в Японии, где он финишировал 11-м, но в итоговом протоколе расположился на 12-й строчке.

Руководство Формулы-1 приняли решение подвести результаты гонки по итогам 52 кругов из 53. Как сообщает пресс-служба FIA, это вызвано ошибочной сигнализацией об окончании гонки. Таким образом, Квята в итоговом протоколе занял не 11-е место, а 12-е.

"Я понимал, что при старте с четырнадцатого места будет непросто, но смог неплохо провести гонку, – приводит слова Квята F1News.Ru. – На старте я потерял пару позиций, но потом постепенно прорывался вперед – жаль, не удалось заработать очки, темп ведь был вполне достойный. Нужно продолжать работать, чтобы в квалификации добиваться большего".

Напомним, первенствовал в гонкие финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас, вторым стал немец Себастьян Феттель ("Феррари"), а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон ("Мерседес").