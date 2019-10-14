Раскол в НАТО: Франция и Германия требуют прекратить операцию "Источник мира"

Франция намерена остановить Турцию в Сирии. Такое заявление сделано по итогам заседания Совета нацбезопасности в Париже. А в Люксембурге эту тему обсудят сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза, в том числе, будут говорить и о возможных санкциях против Анкары. Турецкая военная операция против курдов сейчас идет на севере Сирии. Официальный Дамаск отправил войска в район операции для защиты мирного населения.

Курды договорились с Дамаском о совместном противостоянии турецкой армии и призвали Анкару "освободить все оккупированные города". Государственное телевидение Сирии сообщило о выдвижении армии в район военной операции.

"По последней информации, которая у нас есть, армия начала развертывание своих войск на северных фронтах Сирии для противостояния турецкой агрессии", — сообщают сирийские СМИ.

Жители городов и сел к востоку от Евфрата встретили новость с ликованием. В Хасаке люди вышли на улицы несмотря на поздний час. Операция «Источник мира» несет гибель не только, как их называет Анкара, боевикам.

По сообщениям арабских СМИ, более 10 мирных жителей погибли при авианалете близ города Рас-эль-Айн. Десятки получили ранения. Около 100 тысяч сирийцев вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, по оценке российского Минобороны в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии находится 120 тысяч человек. Им грозит смерть от голода и болезней. Центр по примирению враждующих сторон призывает предотвратить гуманитарную катастрофу. К призыву присоединяются Европейские лидеры.

"С одной стороны, это наступление создает неустойчивую гуманитарную ситуацию, а с другой стороны, оно помогает Исламскому государству возродиться в регионе. Мы сплотимся перед лицом этой опасности. Мы уже уведомили Турцию, что прекратим продажу оружия. В ближайшие часы и ближайшие дни мы должны предпринять совместные действия", — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Конечно, мы должны учитывать интересы безопасности Турции, но мы также считаем, что необходимо из гуманитарных соображений положить конец этому турецкому вторжению. Мы также не можем принять ситуацию, с которой сталкиваются курды, и мы действительно должны найти другое решение", — уверена немецкий лидер Ангела Меркель.

Турецкие власти игнорируют призывы остановить операцию. Ранее президент Эрдоган возмутился реакцией союзников по НАТО на турецкую операцию.

"Я сказал Меркель: смотрите, что говорит ваш МИД. Мы с вами союзники по НАТО, или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Очень странный подход. Вы с нами или с террористами?" – ответил Эрдоган.

Помимо гуманитарной катастрофы, турецкая операция грозит освобождением сотен радикалов из тюрем на севере Сирии. Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) бегут, пользуясь паникой.

Президент США Дональд Трамп поспешил заявить, что американцы уже вывезли "самых опасных" боевиков из сирийских тюрем. Остальных, по его мнению, должны забрать страны Европы. Однако газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне, утверждает, что из-за военной операции Турции США не успели забрать из сирийских тюрем десятки боевиков запрещенной группировки ИГИЛ, которые обладают ценной информацией. Тем временем в конгрессе демократы перешли в атаку на Трампа и требуют отменить решение о выводе войск с севера Сирии.