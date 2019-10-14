Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя

Президент России Владимир Путин посетит Саудовскую Аравию. Среди тем, которые планируют обсудить, — стабилизация цен на нефть и укрепление двусторонних связей.

Визит президента России в Саудовскую Аравию здесь в Эр-Рияде называют не иначе как историческим. И дело в двух основных факторах: во-первых, важные сделки и соглашения, укрепление двусторонних связей; во-вторых, центр мусульманского мира переживает сегодня ряд перемен и параллельно встречается с вызовами и провокациями. Здесь не исключают, что Россия может помочь, и в то же время сама Саудовская Аравия не остается безучастной. В первую очередь, речь об инвестициях.



Стороны подпишут десять важных соглашений на сумму более чем 2 миллиарда долларов. Российского лидера ждет королевская семья, и об этой встрече знает весь город. Центральная дорога столицы на протяжении нескольких километров украшена российским триколором.

Это второй визит президента России в королевство – предыдущий состоялся еще в 2007 году. Король Сальман приезжал в Москву в октябре 2017 года, и теперь практически ровно два года спустя лидеры стран продолжили выстраивать дальнейшее сотрудничество.

"Здесь нам еще очень много нужно будет сделать, но темп хороший. В прошлом году рост составил 15 процентов, в этом году за первое полугодие уже 38 процентов. Мы рассматриваем хорошие совместные проекты. Наш фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии создали совместную платформу в объеме 10 миллиардов долларов. Два миллиарда уже проинвестированы", — сообщил Владимир Путин.

Ожидают, что стороны на высоком уровне обсудят и положение дел на рынке углеводородов. Ровно месяц назад на объекты крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco произошло нападение. 18 дронов и 7 крылатых ракет вывели из строя часть инфраструктуры. Половину добычи нефти в стране пришлось сократить. Оправиться полностью пока не удалось. И это не единственный инцидент. Журналисты арабских телекомпаний спросили Владимира Путина о том, могут ли такие провокации повлиять на принятие решений участников сделки ОПЕК+.

"Сделано немало положительного. И все, что было сделано, было сделано в интересах не только производителей, но и потребителей. Потому что и те, и другие заинтересованы не столько в высокой цене, сколько в стабильности на мировом рынке. И все это было сделано при лидерстве наследного принца бен Сальмана. Это во многом были его инициативы, — подчеркнул Путин. — Мы это поддержали и видим, что мы поступили правильно. Все, что дестабилизирует рынок, все должно встречать нашу ответную реакцию".

Энергетика — не единственный вопрос на повестке дня, лидеры государств обсудят вопросы в самых разных областях экономики.

"Россия для нас открывает много новых областей — будь то культура и наука, энергетика или горнодобывающая промышленность. Мы надеемся расширять и укреплять наше сотрудничество с Россией во всех этих сферах", — заявил Адель Аль Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Бизнес уверен — выстраивать и усиливать экономические связи стало возможно при наличии политической воли на высоком уровне. И тут важен подход к инвесторам королевства: выражение "Восток — дело тонкое" здесь как нельзя кстати.

"Наше представление о бизнесе с Саудовской Аравией или с любой другой арабской страной претерпело очень сильные коренные изменения. Раньше мы считали, что достаточно приехать презентовать бизнес-план. Если удачные цифры, то все, бизнес пошел. Но здесь это не работает вообще, — говорит председатель Совета директоров, неисполнительный директор, председатель Комитета по стратегии ПАО АФК "Система" Владимир Евтушенков. – Нужны минимум две составляющие. Во-первых — политическая воля, которой в то время не было, к сожалению. Вторая составляющая — должны установиться человеческие отношения. Здесь не бывает так — приехал на полдня провел переговоры за столом, уехал и бизнес пошел".

Сегодня здесь пройдет Российско-саудовский инвестиционный форум. Организатор РФПИ — ключевой партнер, который ведет активную работу с бизнесом королевства. Мероприятие соберет 300 участников — с нашей стороны крупнейшая и наиболее представительная делегация российских предпринимателей за всю историю отношений России и Саудовской Аравии.