Рейтинг WTA. Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России

Пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA) в понедельник, 14 октября, опубликовала обновленный рейтинг организации. Уроженка Тольятти, 22-летняя Дарья Касаткина вновь стала первой ракеткой России.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти (7096 очков), 2-я – чешка Каролина Плишкова (5940), 3-я – японка Наоми Осака (5621), 4-я – украинка Элина Свитолина (5495), 5-я – канадка Бьянка Андрееску (5041), 6-я – румынка Симона Халеп (4962), 7-я – чешка Петра Квитова (4776), 8-я – голландка Кики Бертенс (4495), 9-я – Серена Уильям и 10-я – Белинда Бенчич (3848) из Швейцарии.

Дарья Касаткина (1425) поднялась с 39-го на 37-е место и вновь стала первой ракеткой России, 22-летняя теннисистка обошла в рейтинге Екатерину Александрову (1385), которая не смогла защитить очки за прошлогодний финал Линца и опустилась с 35-й на 38-ю строчку.

Россиянка Вероника Кудерметова (1306) поднялась с 45-го места на 42-е. Анастасия Павлюченкова (1355), Анна Блинкова (936), Варвара Грачева (541) и Мария Шарапова (466) сохранили за собой 40-ю, 66-ю, 121-ю и 137-ю строчки рейтинга соответственно.

Светлана Кузнецова (1051) опустилась с 55-го места на 57-е, Маргарита Гаспарян (749) – с 78-го на 78-е, Анастасия Потапова (695) – с 88-го на 89-е, а Наталья Вихлянцева – с 92-го на 93-е.