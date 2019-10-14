Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов

В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по экономике. Кого эксперты называют в числе основных претендентов?

Эту номинацию потомки Нобеля не одобряют. Сам он не упоминал ее в завещании. Вручать ее начали по инициативе Банка Швеции на 70 лет позже, чем по другим направлениям. Спорной награде в этом году исполняется полвека. Кому ее вручат, одна из главных интриг нынешнего сезона награждений.

Список претендентов держится в тайне, они сами не знают о том, что номинированы. Их имена раскроют только через 50 лет. Гриф секретности даже на критериях, по которым выбирают победителя. Но, конечно, свои прогнозы делают многие эксперты.

В частности, среди фаворитов уроженец Турции Дарон Асемоглу и британец Джеймс Робинсон. Оба сейчас преподают в США, первый — в Массачусетском технологическом институте, второй — в Чикагском университете. Если они получат премию, то будут довольно молодыми победителями. Средний возраст лауреатов 67 лет, а им — 52 и 59 лет соответственно.

Асемоглу и Робинсон занимаются исследованием роли институтов в экономическом развитии. Их труды опубликованы и на русском языке. Кстати, для нашей страны эта тема очень актуальна.

"В этих терминах можно попытаться объяснить, почему процентные ставки в России будут оставаться более высокими чем в промышленных странах. Германия живет по закону, а мы живем по совести, неопределенность растет. Вот примерное объяснение разницы в процентных ставках", — говорит доктор экономических наук Андрей Марголин, проректор РАНХиГС при президенте РФ.

Лауреатом также может стать француженка Эстер Дюфло. Ей всего 46 лет. Она профессор Массачусетского технологического института. Кстати, Дюфло знает русский язык, работала в Москве и защитила диссертацию по истории первой пятилетки в СССР. Но Нобель, по мнению аналитиков, ей, скорее, присудят за "полевые эксперименты" — проверку с помощью экспериментальных методов базовых моделей экономической науки.

Одна из ее известных лекций называется "Экономист как водопроводчик". В пользу Дюфло и тот факт, что за все 50 лет Нобелевскую премию по экономике получила только одна женщина — американка Элинор Остром в 2009 году.

Также многие считают, что премии достоин израильтянин Ариэль Рубинштейн. Ему 68 лет, он преподает в Нью-Йоркском и Тель-Авивском университетах. Исследует теорию игр. Во все учебники микроэкономики вошла "модель торгов Рубинштейна" — его решение задачи последовательного торга.

"Я бы, конечно, выступал за Рубинштейн. Потому что его модель торгов — сильный прорыв. Если сказать брутально, понятным языком — схема торгов, диалога, переговоров, точка равновесия сторон в этом диалоге", — объясняет политолог Андрей Суздальцев.

Часто претенденты хорошо известны только специалистам и, пожалуй, студентам-экономистам. А вот эту фамилию слышали многие — Бен Бернанк, который 8 лет возглавлял ФРС США, тоже называются в числе возможных кандидатов на получение премии. Но, конечно, не за это руководство, а за исследования истории денежной политики.

Россиян в списке возможных лауреатов в этом году нет. Да и в целом Нобелевскую премию по экономике наш соотечественник получал лишь однажды — это был Леонид Канторович в 1975 году.

"У нас же есть очень серьезные экономисты, представляющие разные школы. Но в области экономики Россия в целом таким авторитетом не обладает. Россия традиционно может рассчитывать в области естественных наук на какие-то премии", — считает доктор экономических наук Андрей Марголин, проректор РАНХиГС при президенте РФ.

Интересно, что на днях агентство "Блумберг" опубликовало колонку с размышлениями о том, что не так с Нобелевской премией по экономике. Автор — экс-глава Банка Англии Мервин Кинг -напомнил, что в 2013 году премию присудили ученым, которые придерживались диаметрально противоположных взглядов. Кинг пишет: сложно назвать "открытиями" достижения науки, которая ставит вопросы, но не дает на них ответы.

Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря. В этом году победитель получит порядка 900 тысяч долларов.