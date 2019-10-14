Тема:

Нобелевская премия-2019 26 минут назад

Новости Экономика

Все видео этой рубрики
14 октября 201909:43 Алевтина Пенкальская

Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов

Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов

В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии по экономике. Кого эксперты называют в числе основных претендентов?

Эту номинацию потомки Нобеля не одобряют. Сам он не упоминал ее в завещании. Вручать ее начали по инициативе Банка Швеции на 70 лет позже, чем по другим направлениям. Спорной награде в этом году исполняется полвека. Кому ее вручат, одна из главных интриг нынешнего сезона награждений.

Список претендентов держится в тайне, они сами не знают о том, что номинированы. Их имена раскроют только через 50 лет. Гриф секретности даже на критериях, по которым выбирают победителя. Но, конечно, свои прогнозы делают многие эксперты.

В частности, среди фаворитов уроженец Турции Дарон Асемоглу и британец Джеймс Робинсон. Оба сейчас преподают в США, первый — в Массачусетском технологическом институте, второй — в Чикагском университете. Если они получат премию, то будут довольно молодыми победителями. Средний возраст лауреатов 67 лет, а им — 52 и 59 лет соответственно.

Асемоглу и Робинсон занимаются исследованием роли институтов в экономическом развитии. Их труды опубликованы и на русском языке. Кстати, для нашей страны эта тема очень актуальна.

"В этих терминах можно попытаться объяснить, почему процентные ставки в России будут оставаться более высокими чем в промышленных странах. Германия живет по закону, а мы живем по совести, неопределенность растет. Вот примерное объяснение разницы в процентных ставках", — говорит доктор экономических наук Андрей Марголин, проректор РАНХиГС при президенте РФ.

Лауреатом также может стать француженка Эстер Дюфло. Ей всего 46 лет. Она профессор Массачусетского технологического института. Кстати, Дюфло знает русский язык, работала в Москве и защитила диссертацию по истории первой пятилетки в СССР. Но Нобель, по мнению аналитиков, ей, скорее, присудят за "полевые эксперименты" — проверку с помощью экспериментальных методов базовых моделей экономической науки.

Одна из ее известных лекций называется "Экономист как водопроводчик". В пользу Дюфло и тот факт, что за все 50 лет Нобелевскую премию по экономике получила только одна женщина — американка Элинор Остром в 2009 году.

Также многие считают, что премии достоин израильтянин Ариэль Рубинштейн. Ему 68 лет, он преподает в Нью-Йоркском и Тель-Авивском университетах. Исследует теорию игр. Во все учебники микроэкономики вошла "модель торгов Рубинштейна" — его решение задачи последовательного торга.

"Я бы, конечно, выступал за Рубинштейн. Потому что его модель торгов — сильный прорыв. Если сказать брутально, понятным языком — схема торгов, диалога, переговоров, точка равновесия сторон в этом диалоге", — объясняет политолог Андрей Суздальцев.

Часто претенденты хорошо известны только специалистам и, пожалуй, студентам-экономистам. А вот эту фамилию слышали многие — Бен Бернанк, который 8 лет возглавлял ФРС США, тоже называются в числе возможных кандидатов на получение премии. Но, конечно, не за это руководство, а за исследования истории денежной политики.

Россиян в списке возможных лауреатов в этом году нет. Да и в целом Нобелевскую премию по экономике наш соотечественник получал лишь однажды — это был Леонид Канторович в 1975 году.

"У нас же есть очень серьезные экономисты, представляющие разные школы. Но в области экономики Россия в целом таким авторитетом не обладает. Россия традиционно может рассчитывать в области естественных наук на какие-то премии", — считает доктор экономических наук Андрей Марголин, проректор РАНХиГС при президенте РФ.

Интересно, что на днях агентство "Блумберг" опубликовало колонку с размышлениями о том, что не так с Нобелевской премией по экономике. Автор — экс-глава Банка Англии Мервин Кинг -напомнил, что в 2013 году премию присудили ученым, которые придерживались диаметрально противоположных взглядов. Кинг пишет: сложно назвать "открытиями" достижения науки, которая ставит вопросы, но не дает на них ответы.

Имя лауреата Нобелевской премии по экономике объявят сегодня, а вот вручение наград пройдет 10 декабря. В этом году победитель получит порядка 900 тысяч долларов.

Ранее по теме

Сейчас

07:43

Число жертв "Хагибиса" выросло до 40

20:54

Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

18:46

Сотрудники ГАИ в Зеленограде помогли человеку с ножевым ранением

17:34

Пассажиров высадили, состав убрали: сбой в московском метро

16:39

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

15:25

Эрдоган сообщил о захвате Рас-эль-Айна

15:19

Удар "Хагибиса" по Японии: 33 погибших, около 200 пострадавших

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов

Нобелевская премия по экономике: эксперты назвали главных претендентов

21 минута назад
Раскол в НАТО: Франция и Германия требуют прекратить операцию "Источник мира"

Раскол в НАТО: Франция и Германия требуют прекратить операцию "Источник мира"

1 час назад
Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя

Путин посетит Саудовскую Аравию 12 лет спустя

19 минут назад

Трансляции

12:45

Объявление Нобелевских лауреатов по экономике
12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
13:20

Прилет Владимира Путина в Эр-Рияд
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
Число жертв "Хагибиса" выросло до 40

Число жертв "Хагибиса" выросло до 40

2 часа назад
Норвегия нашла недостатки у F-35, предназначенных для сдерживания "российской угрозы"

Норвегия нашла недостатки у F-35, предназначенных для сдерживания "российской угрозы"

2 часа назад
В России завершается переход на цифровое вещание

В России завершается переход на цифровое вещание

2 часа назад
Трамп: Китай уже закупает продукты у наших великих фермеров-патриотов

Трамп: Китай уже закупает продукты у наших великих фермеров-патриотов

7 часов назад
Тайфун "Хагибис". Фотолента

Тайфун "Хагибис". Фотолента

58 минут назад
Нобелевский лауреат: рак невозможно победить

Нобелевский лауреат: рак невозможно победить

6 часов назад
Роструд о работе в выходные: кого могут к ней привлечь и сколько за нее заплатят

Роструд о работе в выходные: кого могут к ней привлечь и сколько за нее заплатят

4 часа назад
В Филадельфии злоумышленник открыл стрельбу на улице и ранил шесть человек

В Филадельфии злоумышленник открыл стрельбу на улице и ранил шесть человек

7 часов назад
Турецкие удары, эпидемии и голод: ситуация в Сирии все ближе к катастрофической

Турецкие удары, эпидемии и голод: ситуация в Сирии все ближе к катастрофической

3 часа назад
Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Ульяну Хохлачеву спасет дорогое лекарство

1 час назад
Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

Павел Крашенинников, Госдума: о дачной амнистии, гаражной реформе и цифровых правах

11.10.2019 10:00
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

10.10.2019 14:17
Найден способ легко побить личный рекорд в беге

Найден способ легко побить личный рекорд в беге

6 минут назад
Пунктир курильского маршрута

Пунктир курильского маршрута

14 минут назад
В Москве приостановлено движение поездов между станциями метро "Юго-Западная" и "Коммунарка"

В Москве приостановлено движение поездов между станциями метро "Юго-Западная" и "Коммунарка"

2 часа назад
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

Украинского премьера заметили на концерте неонацистов

2 часа назад
Конгрессмен поздравил флот США снимком с российским "убийцей авианосцев"

Конгрессмен поздравил флот США снимком с российским "убийцей авианосцев"

3 часа назад
Тактические зенитные системы "Тор-М2У" впервые заступили на боевое дежурство в Бурятии

Тактические зенитные системы "Тор-М2У" впервые заступили на боевое дежурство в Бурятии

4 часа назад
Жизнь Японии после "Хагибиса": 100 000 домов остаются без электричества

Жизнь Японии после "Хагибиса": 100 000 домов остаются без электричества

5 часов назад
Американский боксер находится в коме после нокаута на турнире в Чикаго

Американский боксер находится в коме после нокаута на турнире в Чикаго

5 часов назад
США не успели вывезти из Сирии 50 боевиков ИГИЛ, обладающих ценной информацией

США не успели вывезти из Сирии 50 боевиков ИГИЛ, обладающих ценной информацией

6 часов назад
В кафе под Петербургом диджея убили за "неправильный" репертуар

В кафе под Петербургом диджея убили за "неправильный" репертуар

6 часов назад
Военные США оставили наблюдательный пункт в районе Кобани в САР

Военные США оставили наблюдательный пункт в районе Кобани в САР

8 часов назад
Православные верующие празднуют Покров

Православные верующие празднуют Покров

8 часов назад
Нобелевская премия по литературе: в Стокгольме шевельнулась совесть

Нобелевская премия по литературе: в Стокгольме шевельнулась совесть

11 часов назад
Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

Шнуров уточнил, почему Шевчук и Макаревич увлеклись политикой

11 часов назад
Киселёв сравнил ситуацию с терроризмом в России и Европе

Киселёв сравнил ситуацию с терроризмом в России и Европе

12 часов назад
Украина сорвала разведение сил. Донбасс надеется на лучшее

Украина сорвала разведение сил. Донбасс надеется на лучшее

12 часов назад
Как развивается КНДР: эксклюзивный репортаж "Вестей недели"

Как развивается КНДР: эксклюзивный репортаж "Вестей недели"

12 часов назад
Байден и Трамп взялись за колеблющиеся штаты

Байден и Трамп взялись за колеблющиеся штаты

13 часов назад
Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

Сборная России разгромила Кипр и досрочно квалифицировалась на Евро-2020

13 часов назад
Вашингтон предал курдов и "кинул" европейцев

Вашингтон предал курдов и "кинул" европейцев

13 часов назад
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку вернули маме

Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку вернули маме

13 часов назад
Почему Алексей Леонов мог не вернуться из открытого космоса

Почему Алексей Леонов мог не вернуться из открытого космоса

13 часов назад
Эспер рассказал о деньгах для военной помощи Украине

Эспер рассказал о деньгах для военной помощи Украине

15 часов назад
Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме

Крамп-Карренбауэр выступила с заявлением о России и Крыме

15 часов назад
Как Путин справляет день рождения. Эксклюзивная подборка

Как Путин справляет день рождения. Эксклюзивная подборка

16 часов назад
3 197
"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

"Я заставлял себя": Шнур рассказал, как делает хиты

17 часов назад
Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

Подвалы российских многоэтажек откроют для бездомных животных

18 часов назад
Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

Гимнаст Никита Нагорный – чемпион мира в опорном прыжке

19 часов назад
Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

Путин ответил на вопросы о новой холодной войне и Трампе

20 часов назад
Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

Когда другие страны дойдут до гиперзвука, у России "тоже кое-что появится"

20 часов назад
Москву ждет неделя "глубокой осени"

Москву ждет неделя "глубокой осени"

22 часа назад
Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

Сам рулит, сам тормозит: Mercedes-Benz готовит для России грузовик без зеркал

11.10.2019 22:29
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку