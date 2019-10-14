Денис Черышев: постараемся обыграть Бельгию в отборе Евро-2020

Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев рассказал о победе над командой Кипра (5:0) в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2020, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с командой Бельгии.

"Матч получился удачным, но надо смотреть и на вещи, которые можно улучшить. Мы забили быстрый гол, и это сыграло позитивную роль для нас, – приводит слова Черышева пресс-служба РФС. – Станислав Саламович требовал, чтобы мы прессинговали их защитников. Получилось обокрасть и забить хороший гол. Потом играть стало легче, а после удаления игра успокоилась и шла в нашем русле".

Игра с Бельгией? Предстоит очень важный матч в Питере. Мы уже зовем болельщиков, чтобы они нам помогли нам. Будет интересно, постараемся обыграть Бельгию", – подытожил игрок испанской "Валенсии".

Напомним, Бельгия с 24 очками лидирует в группе I, а Россия расположилась на второй строчке, имея в активе на три очка меньше. Обе сборные гарантировали себе участие в финальном раунде Евро-2020. Матч отбора Россия – Бельгия состоится в субботу, 16 ноября.