Число жертв тайфуна "Хагибис" продолжает расти

Тайфун "Хагибис", который обрушился на Японию, унес жизни уже 45 человек. Одними из последних жертв стали моряки панамского судна, которое затонуло в Токийском заливе. Спасатели обнаружили трупы нескольких членов экипажа, сообщает агентство ТАСС.

На данный момент число пострадавших от стихийного бедствия достигло 200 человек, 15 жителей островов числятся пропавшими без вести. Кроме того, около 30 тысяч японцев были эвакуированы и до сих пор не могут вернуться домой.

Власти уточняют, что после удара стихии без воды остались свыше 136 тысяч жилых домов, еще в 4 тысячах нет электричества.



Тайфун "Хагибис" бушует с 12 октября. Скорость ветра составляет 45 метров в секунду, а порывы достигают 65 метров в секунду. Реки вышли из берегов, в некоторых районах произошли оползни.