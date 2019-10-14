Медведев сохранил четвертое место в рейтинге ATP, Хачанов поднялся на восьмую строчку

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 14 октября, опубликовала обновленный рейтинг организации. Первая десятка рейтинга, в которой два россиянина, претерпела минимум изменений.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, в активе которого 9545 очков, на втором месте расположился испанец Рафаэль Надаль (9225), а замыкает тройку швейцарец Роджер Федерер (6950).

Россиянин Даниил Медведев (5920), ставший победителем турнира в Шанхае, сохранил за собой четвертое место, австриец Доминик Тим (5085) – пятое, немец Александр Зверев (4425) – шестое, грек Стефанос Циципас (3900) – седьмое.

Карен Хачанов (2990) поднялся с девятого места на восьмое, опередив японца Кея Нисикори (2860), а на десятой строчке расположился испанец Роберто Баутиста-Агут (2575). Еще один россиянин Андрей Рублев (1341) улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись с 33-й строчки на 31-ю.