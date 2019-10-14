В ходе операции в Сирии Турция уничтожила 550 боевиков

В результате турецкой военной операции в Сирии убиты около 550 боевиков, сообщает издание "Дейли сабах" со ссылкой на Министерство обороны Турции.

По мнению главы ведомства Хулуси Акара, операция "Источник мира" идет "успешно, как и планировалось".

Между тем, посол Турции в Душанбе Али Рифат Кёксал заявил сегодня, что проводимые Анкорой военные действия не нацелены ни на курдский народ, ни на территориальную целостность Сирии.

"Турецкие военные покинут Сирию после того, как наши рубежи будут очищены от террористических элементов", — сообщил он журналистам, передает "Интерфакс".

Али Рифат Кёксал напомнил, что из 3,6 миллиона сирийцев, которые нашли убежище в Турции, 300 тысяч являются курдами.

"Турция начала операцию "Источник мира", с целью обеспечения своей безопасности", — подчеркнул посол.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии 9 октября. Как заявляют турецкие власти, задачей является создание свободного от боевиков коридора вдоль турецкой границы. При этом Турция считает террористами не только боевиков ИГИЛ (запрещена в России), но и курдские "Отряды народной самообороны".

По данным ООН, наступление турецких сил на северо-востоке Сирии привело к тому, что свыше 130 тысячам местных жителей пришлось оставить свои дома.