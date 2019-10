Каталонские политики-сепаратисты приговорены к срокам от 9 до 13 лет

Испанский суд вынес приговоры каталонским политикам, которые организовывали референдум в 2017 году. Самый большой срок, 13 лет, получил бывший заместитель главы автономной области Ориол Жункерас. Экс-спикер парламента Карме Форкадель отправится за решетку на 11 лет и 6 месяцев. Остальные фигуранты осуждены на 9 лет, сообщает телеканал "Россия 24".

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в Брюсселе, назвал приговор кошмаром. В общей сложности политики-сепаратисты получили 100 лет. Нужно отреагировать ради будущего детей, ради демократии, ради Европы и Каталонии, написал он в своем микроблоге Twitter.

100 anys de presó en total. Una barbaritat. Ara més que mai, al vostre costat i al de les vostres famílies. Toca reaccionar, com mai. Pel futur dels nostres fills i filles. Per la democràcia. Per Europa. Per Cataunya.