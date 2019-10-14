Туомас Саммелвуо: были шансы в матче с американцами, но мы их не использовали

Главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо поделился впечатлениями от поражения своих подопечных в матче Кубка мира с национальной командой США (23:25, 11:25, 16:25).

"Соперник хорошо действовал на подаче, приеме и в передачах, особенно после первого сета, – приводит слова Саммелвуо РИА Новости. – Мы не смогли их остановить. У нас были шансы, но мы их не использовали. Это отличные игры, в которых можно играть и учиться".

Напомним, Россия после десяти проведенных туров имеет в своем активе 12 очков и при четырех победах занимает седьмую строчку группы. Отставание от лидирующей Бразилии составляет 14 баллов. Следующий матч наши волейболисты проведут против команды Туниса. Встреча состоится 15 октября.