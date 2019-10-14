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14 октября 201911:56

Машина насмерть сбила двух человек на трамвайной остановке в Улан-Удэ

YouTube

В Улан-Удэ вылетевший на трамвайную остановку автомобиль насмерть сбил двух человек, сообщает "Ариг Ус". Последствия страшного ДТП сняли на видео.

 

Авария произошла около полудня по местному времени на улице Терешковой. Кроссовер Lifan вылетел с дороги, снес ограждения и врезался в толпу людей, дожидавшихся трамвая на остановке. От полученных травм 48-летний мужчина скончался на месте, 56-летняя женщина умерла в больнице. Помощь медиков потребовалась еще одной женщине и 31-летнему водителю автомобиля.

 

Стражи порядка пока не называют причину аварии, очевидцы же указывают, что кроссовер вылетел с дороги, уходя от столкновения с перебегавшими проезжую часть пешеходами. Записи с камер наблюдения, впрочем, эту версию не подтверждают.

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