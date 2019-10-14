Сергей Мазаев споет партию Сталина в оперном спектакле в "Зарядье"

19 октября в Большом зале "Зарядье" покажут оперу-буфф "Рабочий и колхозница".

"Рабочий и Колхозница" – спектакль о любви, ревности и измене, вдохновленный историей создания самой знаменитой советской скульптуры и одного из главных символов ВДНХ.

По сюжету создатель скульптуры Вера Мухина оказывается наделенной сверхъестественными способностями. Она оживляет своих героев, Рабочего и Колхозницу, и одновременно ставит влюбленным строжайшее условие, несоблюдение которого может обернуться для них настоящей трагедией. Рабочий и Колхозница отправляются представлять свою страну на Всемирную выставку в Париж. Роковым моментом истории их любви становится знакомство с Марлен Дитрих и Пабло Пикассо…

Над созданием спектакля трудилась команда, в составе которой продюсер Павел Каплевич (автор идеи), режиссер Евгений Кулагин, дирижер Филипп Чижевский, композитор Владимир Николаев, автор либретто – Михаил Чевега, хореограф Иван Естегнеев.

Отдельного упоминания заслуживает блестящий актерский состав спектакля. Зрители увидят оперный дебют Сергея Мазаева в роли Сталина и легендарную Илзе Лиепа в образе Марлен-Пикассо.

2019 год неслучайно выбран годом премьеры спектакля "Рабочий и Колхозница". Именно в этом году Москва широко празднует 80-летний юбилей ВДНХ, а также 130 лет со дня рождения советского скульптора-монументалиста Веры Мухиной.

Опера-буфф "Рабочий и Колхозница" — 19 октября в 19:00 в Большом зале "Зарядье".