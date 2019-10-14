В Ленобласти разыскивают мужчину, который убил в кафе диджея

В Кировске разыскивают подозреваемого в убийстве диджея. Очевидцы рассказали, что конфликт в кафе в Кировском районе возник на почве музыкальных пристрастий.

Как передает ГТРК "Санкт-Петербург", уже поздно вечером один из посетителей кафе потребовал сменить музыку. Получив от диджея отказ, одурманенный алкоголем гость набросился на него с ножом. По информации с кадров видеонаблюдения, несмотря на ранение пострадвший добрался до подсобного помещения. Сотрудники вызвали скорую, но в больнице 26-летний молодой человек скончался. Врачи подтвердили, что шансов у него выжить не было, лезвие задело жизненно важные органы.